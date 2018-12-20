В Перми вспомнили заступника всех простых людей
В Пермь из итальянского города Бари прибыли мощи Николая Чудотворца. Находиться они будут в храме-часовне, названной в его честь, возле медсанчасти № 9. 19 декабря, в день памяти святого, здесь был совершен молебен. В христианстве Николай Чудотворец почитается как покровитель путешественников и заступник всех простых людей.
Отец Ярополк храма-часовни святителя Николая Чудотворца: "И все, кто одновременно и по морю плавают и посуху идут, одновременно он и тут и там помогает божественной энергией, силой, благодатью, как может свет одновременно распадаться на множество различных цветов, и в то же время быть спектром одного цвета - белого".
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