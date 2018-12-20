Дебошир, обливший девушку кипятком, задержан
Сотрудница одной из закусочных в Свердловском районе Перми получила тяжелые ожоги. Посетитель намеренно опрокинул на нее бак с кипятком. Произошедшее попало в кадр камеры видеонаблюдения. Сначала на повышенных тонах подвыпивший мужчина разговаривает с девушкой за стойкой. Она пытается вызвать службу безопасности, но помощь не успевает.
20 литров кипятка в считанные секунды вылилось на девушку. Ее госпитализировали. Позже стало известно, что она получила ожог 30 процентов тела. Дебошира задержали и передали полиции сбежавшиеся на крики люди. Сейчас он находится в изоляторе, следствию предстоит выяснить причину ссоры.
Олеся Жаворонкова, следователь СО по РПОТ Свердловского района СУ УМВД России по г. Перми: "Злоумышленник - житель Свердловского района города Перми 1973 г.р., ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Находился в состоянии алкогольного опьянения".
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