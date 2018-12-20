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Синоптики скорректировали прогноз
Свои прогнозы сегодня скорректировали синоптики. Как обещают, до пятницы температура в Прикамье сохранится на уровне минус 15 градусов. При этом снега не ожидается. Чуть холоднее будет в выходные. Но аномальных холодов в Пермский край прийти не должно. Осадков также не предвещают.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Сильных морозов, которые прогнозировались в начале этой недели, не будет. Минимальная температура ожидается в пределах от 20 градусов по западу края до 25 по востоку. В Перми -22…-24С".
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