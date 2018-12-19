Любимый праздник: Дом Мешкова представил новогодние коллекции

В Доме Мешкова открылась новая выставка "Любимый праздник". Посвящена она, конечно же, надвигающемуся Новому году. Выставка рассказывает о традициях празднования Нового года в ХХ веке в нашей стране. Этот самый любимый и поистине всенародный праздник пришел в Россию в XVIII веке, но привычный нам вид приобрел в советские времена. На выставке показаны новогодние коллекции Пермского краеведческого музея – елочные игрушки ХХ в., предметы быта, которые могли выступать в качестве новогодних подарков – игрушки, парфюмерия, коробки конфет; предметы сервировки праздничного стола, новогодние открытки, карнавальные детские костюмы.

Виталий Кондаков: "Это все напоминание о детстве. Эту железную дорогу, по-моему, я еще успел купить сыну. И конечно, все елочные игрушки – это все из детства".

Наборы железной дороги, игрушечная мебель, куклы - это были самые распространенные детские подарки. Среди взрослых была популярна парфюмерия - знаменитые духи «Красная Москва», не уступали им и «Пиковая дама», «Ника», «Русская шаль» и «Желуди». Отдельная витрина на выставке посвящена парадной посуде советского времени.

Украшали елку ,традиционно, игрушками из стекла, бумаги, ваты и папье-маше.

Сохранились в коллекции Пермского краеведческого музея и елочные украшения дореволюционных времен. Новогодняя коллекция разнообразна. Есть здесь и карнавальные костюмы, поздравительные открытки, сделанные руками пермяков. А дополняют экспозицию

графические образы Валерия Печерского и зимние пейзажи Амалии Михайлищевой, они вернут зрителей в старую Пермь. Выставка «Любимый праздник» проработает до февраля 2019.



