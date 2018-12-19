← Центр города увидел настоящие лыжные гонки
Любимый праздник: Дом Мешкова представил новогодние коллекции →
Чудеса пиротехники выбираем правильно
В Пермском крае стартовали продажи новогодних фейерверков. Приобрести их сегодня можно в специальных торговых точках, работу которых контролируют сотрудники МЧС. Как правильно выбрать фейерверк, и на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке пиротехники?
Продавец пиротехники: "Самый дорогой фейерверк называется "С Новым годом!" 14999 цена".
За эти деньги покупатель получит фейерверк на 91 заряд - это примерно 4 минуты яркого шоу в небе. Далеко не каждый готов выложить сумму сопоставимую с зарплатой.
Совместно с полицейскими сотрудники МЧС начали серию предновогодних рейдов. В первую очередь обращают внимание на то, где салюты продают. Согласно правилам, под запретом многоквартирные дома, открытие палатки, подземные переходы и общественный транспорт.
Евгений Сухих, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Индустриальному району ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Обращаем внимание на наличие средств первичного пожаротушения - огнетушителей. Продукция расположена таким образом, что покупатель не может с ней проводить никаких действий".
Разрешенный возраст для покупки фейерверков - 16 лет, особо «пышные» залпы увеличивают его до 21+. Ну и конечно, наличие сертификатов в месте продажи - как подтверждение качества товара.
За нарушения правил продажи индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 200 тысяч рублей. Плюс изъятие товара.
О технике безопасности не стоит забывать, и выходя из магазина. Даже бенгальский огонь размером чуть больше среднего нельзя зажигать в помещении.
Нередко и большие фейерверки, которые должны бы взлететь на 30-метровую высоту, взрываются прямо на земле, или что еще хуже – на проводах линии электропередач.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Центр города увидел настоящие лыжные гонки
«Первоклассные открытия» - игра-квест для вчерашних дошколят
В партнерах - лучшие риелторы
Сотрудники МЧС проводят предновогодние рейды
В Перми прошло итоговое заседание Совета по культуре при губернаторе
Нетрезвый посетитель кафе перевернул на девушку кипящий самовар
Пермь. Новости культуры 19.12.2018
Покупать авто в канун Нового года приятно и выгодно
Сбой в компьютерной программе вызвал коллапс в поликлиниках края
Скользкая тема
Добавить комментарий: