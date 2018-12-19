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Чудеса пиротехники выбираем правильно

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пиротехника

В Пермском крае стартовали продажи новогодних фейерверков. Приобрести их сегодня можно в специальных торговых точках, работу которых контролируют сотрудники МЧС. Как правильно выбрать фейерверк, и на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке пиротехники?

Продавец пиротехники: "Самый дорогой фейерверк называется "С Новым годом!" 14999 цена".

За эти деньги покупатель получит фейерверк на 91 заряд - это примерно 4 минуты яркого шоу в небе.  Далеко не каждый готов выложить сумму сопоставимую с зарплатой.

Совместно с полицейскими сотрудники МЧС начали серию предновогодних рейдов. В первую очередь обращают внимание на то, где салюты продают. Согласно правилам, под запретом многоквартирные дома, открытие палатки, подземные переходы и общественный транспорт.

Евгений Сухих, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Индустриальному району ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Обращаем внимание на наличие средств первичного пожаротушения - огнетушителей. Продукция расположена таким образом, что покупатель не может с ней проводить никаких действий".

Разрешенный возраст для покупки фейерверков - 16 лет, особо «пышные» залпы увеличивают его до 21+. Ну и конечно, наличие сертификатов в месте продажи - как подтверждение качества товара.

За нарушения правил продажи индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 200 тысяч рублей. Плюс изъятие товара.

О технике безопасности не стоит забывать, и выходя из магазина. Даже бенгальский огонь размером чуть больше среднего нельзя зажигать в помещении.

Нередко и большие фейерверки, которые должны бы взлететь на 30-метровую высоту, взрываются прямо на земле, или что еще хуже – на проводах линии электропередач.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.12.2018 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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