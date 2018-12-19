Центр города увидел настоящие лыжные гонки

В Перми на эспланаде накануне вечером прошел финал городского спринта "Елки. Пермский период". Впервые центр города видел самые настоящие лыжные гонки. На марафон приехали 150 лучших спортсменов страны. Общий призовой фонд составил 265 тысяч рублей.

150 сильнейших лыжников бьются за право попасть в 30-ку сильнейших, и потом они между собой разыграют призы.

Зрелищный и динамичный для зрителей, в исполнении спринт чрезвычайно сложен. Ровная без спусков и поъёмов дистанция в 1600 метров требует самоотдачи от старта до финиша.

Александр Пак, советник президента федерации лыжных гонок России, руководитель проекта "На лыжах": "Очень здорово, что Пермь первая, кто решил такое сделать. Я отнёсся к этой идее с большим энтузиазмом. Тенденция такая - всё, что новое - это не есть плохо. То, что сделали в центре города, решили провести такой спринт - проложили трассу-очень здорово. Я думаю, что за таким форматом будущее".

На свет и шум в сердце Перми к 18 часам стали стягиваться люди. Оказалось, что там чемпионов показывают. Дуатлонец Евгений Дементьев, призёр Игр 2019 года Николай Морилов, мастер спорта международного класса Рауль Шакирзянов и герой двух олимпиад, обаятельный Никита Крюков.

Никита Крюков, ЗМС, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: "Зимой бегать по центру города - это круто".

Обладателей наград, в том числе денежных определили сначала среди профессиональных спортсменов, затем среди любителей. Но, не чайников! Накануне пермяки прошли предварительный отбор на лыжной базе «Прикамье».

Если мужчины и женщины это физкультурники и ветераны, то в категории девушки и юноши - это воспитанники пермских спортшкол. В частности, воспитанники Николая Морилова, о котором, мы уже говорили выше. И там борьба будет очень серьёзная. Большими соревнованиями на родной земле прикамцы не избалованы.

Ильгизар Курбанов, президент федерации лыжных гонок Пермского края: "У нас из российских мероприятий одно единственное осталось на территории - гонка имени Девятьярова. На сегодняшний день если аналогичное мероприятие закрепится в Перми, Пермский городской спринт, думаю, это будет очень интересный старт!".