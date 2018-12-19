«Первоклассные открытия» - игра-квест для вчерашних дошколят

Пермский краеведческий музей приготовил подарки для самых дружных первоклассников. Здесь проводится игра «Первоклассные открытия». В учебных классах пермских школ появятся «интерактивные афиши» с перечнем музеев-участников игры. Задача – отметить галочкой те музеи, в которых все ученики класса побывали с путеводителем и картой. Если класс посетил все музеи, и напротив каждого музея стоят галочки, нужно разместить фотографию этой афиши, а также общую фотографию учеников с дипломами игры в музейной группе ВКонтакте. Первые 10 классов, разместившие фото, получат подарки и эксклюзивные экскурсии.