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В партнерах - лучшие риелторы
В компании «СтройПанельКомплект» в торжественной обстановке подвели итоги года с партнерами-риелторами. На праздничном мероприятии были отмечены совместные достижения и определены планы на будущий год. Важным событием праздника стало вручение дипломов и наград лучшим партнерам 2018 года. Руководителей агентств недвижимости поздравили ключевые лица компании.
Виктор Суетин, генеральный директор АО «СтройПанельКомплект»: "Я хочу поблагодарить наших партнеров. Это огромное риелторское сообщество. Если все риелторы доверяют нашей компании, то нашим покупателям бояться нечего".
Сегодня в партнерском портфеле компании 76 агентств недвижимости. В каждом из которых можно приобрести квартиру от застройщика «СтройПанельКомплект». Для риэлторов застройщик регулярно проводит информационные встречи, экскурсии на производство и в жилые комплексы. Все это позволяет им помогать покупателю в выборе жилья. Такое двустороннее сотрудничество, по мнению партнеров, приносит только положительные результаты.
Сергей Панфилов, директор агентства «Good недвижимость»: "Я с уверенностью могу рекомендовать всем своим клиентам покупать квартиры «СтройПанельКоплекта». Это компания с большой историей, с хорошей репутацией. Строят каждый год большое количество жилья. Жильцы отмечают достойные характеристики новых домов.
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