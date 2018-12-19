В партнерах - лучшие риелторы

В компании «СтройПанельКомплект» в торжественной обстановке подвели итоги года с партнерами-риелторами. На праздничном мероприятии были отмечены совместные достижения и определены планы на будущий год. Важным событием праздника стало вручение дипломов и наград лучшим партнерам 2018 года. Руководителей агентств недвижимости поздравили ключевые лица компании.

Виктор Суетин, генеральный директор АО «СтройПанельКомплект»: "Я хочу поблагодарить наших партнеров. Это огромное риелторское сообщество. Если все риелторы доверяют нашей компании, то нашим покупателям бояться нечего".

Сегодня в партнерском портфеле компании 76 агентств недвижимости. В каждом из которых можно приобрести квартиру от застройщика «СтройПанельКомплект». Для риэлторов застройщик регулярно проводит информационные встречи, экскурсии на производство и в жилые комплексы. Все это позволяет им помогать покупателю в выборе жилья. Такое двустороннее сотрудничество, по мнению партнеров, приносит только положительные результаты.

Сергей Панфилов, директор агентства «Good недвижимость»: "Я с уверенностью могу рекомендовать всем своим клиентам покупать квартиры «СтройПанельКоплекта». Это компания с большой историей, с хорошей репутацией. Строят каждый год большое количество жилья. Жильцы отмечают достойные характеристики новых домов.