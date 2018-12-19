Сотрудники МЧС проводят предновогодние рейды

Накануне праздников в Перми началась проверка мест массового скопления людей. Первым в списке стал Театр-Театр, где в новогодние каникулы каждый день будут идти спектакли.

Особое внимание уделяется тем заведениям, где единовременно может находиться более 50 детей - будь то школа, дворец культуры или театр.

Рабочий процесс в театре не останавливается ни на минуту - здесь репетируют квест "Снежная королева". Проверяющие заходят в фойе, залы и внутренние служебные помещения.

Инспекторы проверяют, в каком состоянии находится сигнализация, проверяют эвакуационные входы и выходы, первичные средства пожаротушения, выясняют, насколько проинструктирован персонал при проведении новогодних мероприятий.