В Перми прошло итоговое заседание Совета по культуре при губернаторе

Под занавес уходящего года в Перми наградили государственными наградами выдающихся деятелей культуры Пермского края. Награждение состоялось на итоговом заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края. На нем были озвучены итоги года в сфере культуры и определены первостепенные задачи на год ближайший.

С приятных новостей началось финальное в этом году заседание совета по культуре при губернаторе Пермского края. Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко получил нагрудный знак и звание «Заслуженного артиста Российской Федерации». А также орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени» наградили профессора Пермского государственного института культуры Виктора Ильева.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский рассказал в докладе о реализации в регионе Национального проекта «Культура». Назвал впечатляющие цифры - за пять лет на пермскую культуру будет выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 300 млн федеральных субсидий. Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры, программу «Волонтеры культуры», профессиональную подготовку и переподготовку кадров, организацию фестивалей и выставок, на строительство в Прикамье центра культурного развития, а ещё на покупку новых инструментов и оборудования для музыкальных школ и училищ Пермского края. Вторым вопросом на совете рассмотрели мероприятия приближающегося Года театра. В Прикамье в этой связи в 2019 году знакомые и любимые фестивали пройдут на новом уровне. К ним добавятся совершенно новые события.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Пермскому краю это несложно сделать, у нас эта театральная и культурная сфера широко развита, но здесь есть акцент, есть интересные акценты, которые связаны, в том числе с федеральными инициативами. Например, театр-школа, мы раньше никогда не делали акцент на этом. Когда начали разбираться, выяснилось, что есть интересные".

Всё больше конкретики обретает грандиозная культурная институция под названием «Завод имени Шпагина». На заседании его презентовал Сергей Чобан - руководитель архитектурного бюро SPEECH, успешно работавший с Третьяковской галерей, и с Пушкинским музеем.

Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро SPEECH: "Именно реализуемость является основой проекта. Из всех тех задумок, на мой взгляд, он наиболее реалистичный".

По задумке архитекторов, в цехах бывшего завода должны разместиться три пермских музея - в первую очередь, художественная галерея, далее краеведческий музей и музей современного искусства. Помимо этого будут созданы общественные зоны для горожан и туристов, а также преобразится прилегающее к нему пространство Разгуляя.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Культура для нас - приоритет не просто на словах, это такая не дежурная фраза, а мы действительно очень много и последовательно занимаемся этим и в общем понимаем, что без развития этой составляющей никакая инновационная составляющая, никакой IT-кластер, ни машиностроение, ничего не будет".

Именно поэтому живописную картинку Завода имени Шпагина начнут воплощать в ближайшее время. В 2019 году планируется, что проект перейдет в строительную фазу.