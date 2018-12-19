Нетрезвый посетитель кафе перевернул на девушку кипящий самовар

Ожогом тела более 30% и срочной госпитализацией окончился рабочий день для сотрудницы одного из кафе в Свердловском районе города Перми. Нетрезвый мужчина, зашедший перекусить, по непонятным причинам перевернул на девушку большой самовар. 20 литров кипятка в считанные секунды оказались на ее теле. Пострадавшая спряталась в подсобном помещении, а ее обидчика скрутили посетители кафе и передали прибывшим на место преступления полицейским. Сейчас потерпевшая находится на лечении в больнице. Мужчина 1973 г.р. оказался ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело, сам злоумышленник заключен под стражу.

Олеся Жаворонкова, следователь СО по РПОТ Свердловского района СУ УМВД России по г. Перми: "Злоумышленник – житель Свердловского района города Перми 1973 г.р., ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Находился в состоянии алкогольного опьянения".