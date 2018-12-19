Пермь. Новости культуры 19.12.2018

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- В Перми выбрали центры культуры Пермского края в 2019 году. Ими стали Добрянка, Оханск и село Посад Кишерсткого района. Это значит, что именно эти территории в ближайшем будущем ждут десятки культурных событий: пройдут фестивали, появятся новые арт-объекты, будут благоустроены парки и скверы.

- в Перми начинается фестиваль изысканной камерной музыки "Камерата". Он проходит в Перми уже в 4-й раз, место проведения - Частная филармония "Триумф". Руководитель фестиваля Овик Григорян стал гостем программы "Новости культуры".