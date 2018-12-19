Покупать авто в канун Нового года приятно и выгодно
В преддверии Нового года о праздничных скидках объявили в автосалонах Перми. Говорят, надо успевать, если есть деньги. Цены скоро вырастут.
Определиться с выбором будущего автомобиля в салоне «Фольксваген» Владимиру помогает менеджер автосалона. Смотрят в буквальном смысле на все - подвеска, оптика, салон, двигатель, но и самое главное - цена. Подарок перед Новым годом не должен ударить по семейному бюджету.
"Фольксваген Поло" покупают, потому что автомобиль соответствует всем требованиям, предъявляемым к автомобилям в России. Просторный салон, вместительный багажник и самое главное - подвеска.
Илья Черных, менеджер автосалона «Фольксваген Центр Пермь»: "Все автомобили этого класса снабжены подвеской для плохих дорог. У Polo она очень сбалансирована, она хорошо себя ведет на неровностях, при этом машина очень хорошо ведет себя на высокой скорости, она не кренится".
С января 2019 года цены на автомобили будут повышаться, поэтому сейчас в автосалоне «Фольксваген» небывалый ажиотаж. Кроме этого, здесь действуют выгодные предложения.
Сергей Чебасов, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "Сейчас в предновогодние дни мы своим клиентам предлагаем шикарную выгоду на автомобиль Фольксваген Поло Джой до 150 тысяч рублей. Желаем успеть сделать покупку именно в этом году.
Новогодняя выгода действует на все автомобили, представленные в салоне «Фольксваген», у каждой модели свои условия, но самое главное - успеть нужно до Нового года, до которого осталось чуть меньше двух недель.
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