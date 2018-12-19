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Сбой в компьютерной программе вызвал коллапс в поликлиниках края

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поликлиника

В краевом Министерстве связи сегодня прокомментировали ситуацию с выпиской льготных рецептов и электронных больничных. Проблемы в поликлиниках Прикамья продолжаются уже несколько дней. Врачи вынуждены делать все по старинке, на бумаге, а это дополнительное время. Также сложности возникают даже при банальной записи на обследование или сдачу крови. Причина такого коллапса - сбой в компьютерной программе. Пока специалистам устранить его не удается.

Александр Маслов, и.о. первого заместителя министра информационного развития и связи Пермского края: "Мы получаем локальное ускорение, но прежнего быстродействия системы достигнуть не удается. У нас есть план на ближайшее время, ближайшую ночь по действиям, которые будут выполнены, мы уже пригласили специалистов со стороны, консультантов по серверам. Очень надеемся, что ситуация выправится уже в ближайшие дни, максимум рассчитываем за 2-3 дня ситуацию стабилизировать".

 

Метки: в Перми, Власть, Здоровье

Опубликовано: 19.12.2018 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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