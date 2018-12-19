Сбой в компьютерной программе вызвал коллапс в поликлиниках края

В краевом Министерстве связи сегодня прокомментировали ситуацию с выпиской льготных рецептов и электронных больничных. Проблемы в поликлиниках Прикамья продолжаются уже несколько дней. Врачи вынуждены делать все по старинке, на бумаге, а это дополнительное время. Также сложности возникают даже при банальной записи на обследование или сдачу крови. Причина такого коллапса - сбой в компьютерной программе. Пока специалистам устранить его не удается.

Александр Маслов, и.о. первого заместителя министра информационного развития и связи Пермского края: "Мы получаем локальное ускорение, но прежнего быстродействия системы достигнуть не удается. У нас есть план на ближайшее время, ближайшую ночь по действиям, которые будут выполнены, мы уже пригласили специалистов со стороны, консультантов по серверам. Очень надеемся, что ситуация выправится уже в ближайшие дни, максимум рассчитываем за 2-3 дня ситуацию стабилизировать".