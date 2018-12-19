Скользкая тема

Синоптики прогнозируют дальнейшее постепенное похолодание. 20-градусные морозы должны прийти в Прикамье к выходным. Это значит, что на улицах усилится гололедица, а на нечищеных тротуарах повысится риск получить травму. Где в Перми опасно уже сейчас?

В травмпункте Индустриального района Перми ещё не ажиотаж, но людей, не удержавшихся на своих двоих на льду, достаточно. Травматологи научены опытом, если всю неделю ближе к нолю, а потом подморозило, работы прибавится. Причем ушиб, растяжение, вывих - лишь верхушка айсберга.

Александр Матеха, заведующий травматологическим отделением городской поликлиники №2: "Перелом шейки бедра, перелом шейки плеча, перелом позвоночника, что в последнее время значительно выросло".

За примером катка на тротуаре далеко ходить не надо. Комсомольский проспект напротив Кинотеатра «Кристалл». Главная улица вычищена, а вот смежные - настоящее испытание, особенно для старшего поколения.

Как вариант спецобувь с шипами. Но такая и стоит прилично и больше подходит для людей, увлеченных экстремальными видами спорта, да и по линолеуму в таких не походишь. Резиновая накладка имеет право на жизнь, её и в любое время снять можно.

Можно усовершенствовать обувь своими руками. Обработать наждачкой, покрыть слоем песка, самый радикальный - ввинтить шурупы.

Но если уж падение неизбежно, то есть несколько советов, как избежать серьезных травм. При падании главное сгруппироваться. Подбородок прижать к груди. При падении вперёд нужно выставить руки и согнуть их в локтях и не удариться лицом. Если летите назад, берегите затылок и не забывайте, что не стоит выставлять локти, колени, всё то, что можно повредить.

Наказать виновных за несвоевременную подсыпку и ликвидацию наледи можно. Для этого нужны доказательства, свидетели и правильно составленное заявление.

Николай Бурдин, юрист: "Иск подается к юридическому лицу, организации, которая обслуживает дороги. Для обращения в суд необходимы доказательства".