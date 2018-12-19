Бурёнки-чемпионки: в Прикамье подвели итоги работы аграриев
В краевой администрации озвучили итоги работы за год в сельскохозяйственной отрасли. Заявлено, что в 2018-м лучше всего дела обстояли с надоями молока и производством куриных яиц. Рост - примерно на 5 процентов. Что изменилось еще?
В хозяйстве «Спасбардинское» 900 буренок и каждая - чемпионка. Больше семи тысяч литров в год на голову.
План на 2018-й выполнили. Он назывался три по двадцать. Зарплата больше 20 тысяч, урожайность больше 20 центнеров с гектара, и суточный надой больше 20 литров.
Хозяйства Прикамья обеспечивают жителей Пермского края молоком на 75 процентов, а если брать вообще все продукты сельского хозяйства, то почти на 90.
В 2018-м в Прикамье лучше всего дела обстояли с надоем молока, увеличение на 5 процентов, производством яиц - тоже около пяти процентов, заготовка зерна показала небольшой рост. Минсельхоз региона в качестве субсидий выдал аграриям больше трех миллиардов рублей.
Итоги подвели на совещании при губернаторе Пермского края. Но прицел был, скорее, уже на следующий год. Власти региона пообещали и имеющуюся поддержку не ослаблять. И что для аграриев не менее важно, помочь с социальной сферой - строительством ФАПов, дорог до отдаленных хозяйств, подготовкой новых, современных кадров.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы готовы действительно содействовать и софинансировать укрепление материально- технической базы под те технологии, которые вам нужны, чтобы специалисты приходили, и вы их не переобучали и не дообучали, а они сразу были готовы там работать".
Восстановление почв, рост цен на топливо и агрессивный борщевик - с этим тоже пообещали не оставить аграриев один на один. Общими усилиями и результат - по индексу производства сельхозпродукции поднялись с 12-го места в Приволжском федеральном округе два года назад на третье в этом году.
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