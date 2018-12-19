Выйти из сумрака

Депутаты Пермской городской думы утвердили изменения в правила благоустройства, которые должны навести порядок в установке торговых киосков на придомовых территориях. Также парламентарии вместе с представителями администрации разобрали программу по организации уличного освещения. Длина всех сетей сейчас составляет 1 409 километров, на их содержание ежегодно из бюджета выделяется 133 миллиона субсидий. Однако примерно четверть всего городского пространства, в основном это частный сектор, в темное время суток погружается в темноту. При этом параллельно в центральных районах реализуется проект «Умного освещения», которое позволяет экономить до 40 процентов электроэнергии. Теперь к предстоящему 300-летнему юбилею Перми депутаты поставили задачу полностью осветить город.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Уверен, что в ближайшей трехлетке мы уделим этому вопросу большее внимание, в том числе и с точки зрения финансирования, с точки зрения привлечения межбюджетных трансфертов для решения этой задачи и, конечно же, депутатский корпус будет держать этот вопрос на персонифицированном контроле".