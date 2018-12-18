Федерация бокса Пермского края отмечает 70-летие

Федерация бокса Пермского края отмечает 70 лет.

Изображения кулачных боёв есть на древних фресках, найденных в Египте. Родиной современного бокса считается Англия. Олимпийским вид спорта стал в 1904 году. Вот уже 70 лет своё летоисчисление ведёт федерация бокса Пермского края.

Константин Копцев, ЗТР, главный тренер сборной СССР по боксу: "Когда я был главным тренером сборной Советского Союза, конечно, это великий боксёр Вася Соломин. Первый чемпион мира в 74 году в Гаване. Это был 1 чемпион мира от СССР, к тому же наш великий пермяк".

Пётр Павлов, ЗТР, почётный президент федерации бокса Пермского края: "Я горжусь, что я имею отношение к нашему пермскому боксу. Так сложилась судьба, что я оказался в этом виде спорта, сумел состояться и пригодиться. Сейчас у нас 35 клубов и секций на территории Пермского края. В городе их 14. Работают квалифицированные тренеры".

Вячеслав Шарапов, МСМК, президент федерации бокса Пермского края: "Каждый раз, как я выходил в ринг, мне было страшно. Но умение страх преодолеть, само волнение - вот это многого стоит. И дети, которые будут заниматься, чтобы они так же воспитывали в себе силу и стойкость своего характера".

Бокс - индивидуальный вид спорта, но успех формируется в команде. Сегодняшний праздник как раз об этом. Только взрослых- 200 приглашённых, и всем бокс помог сформировать характер, найти друзей, и, наконец, своё место в жизни.