Капремонт: узнать о наболевшем

Капремонт - тема, которая волнует каждого. Гость студии - Дмитрий Баранов, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов - рассказывает о комплексном ремонте, замене лифтового оборудования, итогах уходящего года и планах на будущее.