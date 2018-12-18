Капремонт: узнать о наболевшем
Капремонт - тема, которая волнует каждого. Гость студии - Дмитрий Баранов, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов - рассказывает о комплексном ремонте, замене лифтового оборудования, итогах уходящего года и планах на будущее.
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