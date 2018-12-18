Чтобы остаться с руками, не бери салюты с рук!
В преддверии Нового года витрины магазинов пестрят украшениями - ёлки, шарики, мишура и чудеса современной пиротехники - петарды, хлопушки, салюты, ракеты и фейерверки. Сотрудники МЧС начинают серию рейдов по проверке торговых точек, осуществляющих продажу пиротехнических изделий.
В первую очередь инспекторы обращают внимание на наличие огнетушителей. Пиротехнические изделия в точке продажи должны быть в недосягаемости от покупателей.
Петарды, салюты, фейерверки должны содержать подробную инструкцию по хранению, применению, предосторожностям. Естественно, инструкция может быть написана только на русском языке.
Согласно правилам, пиротехнические изделия нельзя продавать в жилых зданиях, на платформах железнодорожных станций, в уличных переходах и других подземных сооружениях, а также в общественном транспорте. Фейерверки можно продавать только лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Сотрудники МЧС проводят рейды совместно с полицейскими, при выявлении нарушений товар будет изъят.
За несоблюдение правил продажи пиротехнических изделий предпринимателям грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - от 150 до 200 тысяч рублей.
Праздник праздником, но безопасность превыше всего. Не стоит забывать, что даже бенгальские огни в неумелых руках становятся опасны.
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