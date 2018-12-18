«Парма» прервала серию поражений

В напряженном матче Единой лиги «Парма» обыграла УНИКС с разницей в два очка. Команды попеременно захватывали лидерство вплоть до концовки встречи, однако на последних минутах «Парма» все же добыла решающее преимущество и победила со счетом 68:66. Самым результативным стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 17 очков. Победа позволила «Парме» прервать серию из трех поражений подряд, а УНИКС проиграл впервые за пять последних матчей.