← В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию
«Парма» прервала серию поражений
В напряженном матче Единой лиги «Парма» обыграла УНИКС с разницей в два очка. Команды попеременно захватывали лидерство вплоть до концовки встречи, однако на последних минутах «Парма» все же добыла решающее преимущество и победила со счетом 68:66. Самым результативным стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 17 очков. Победа позволила «Парме» прервать серию из трех поражений подряд, а УНИКС проиграл впервые за пять последних матчей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию
Центрами культуры 2019 г. названы Оханск, Посад и Добрянка
Пермь. Вести Спорт 17.12.2018
Пермь. Новости культуры 17.12.2018
«Ёлки. Пермский период»: лыжники в ожидании большой премьеры
Восток - дело тонкое
Банк крови нужно пополнить перед новогодними праздниками
«ДедМорозим»: спеши творить добро
На «Сибуре» подвели итоги уходящего года
В Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру Латышеву
Добавить комментарий: