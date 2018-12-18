Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию

Чтобы остаться с руками, не бери салюты с рук! →

«Парма» прервала серию поражений

смотреть видео

баскетбол

В напряженном матче Единой лиги «Парма» обыграла УНИКС с разницей в два очка. Команды попеременно захватывали лидерство вплоть до концовки встречи, однако на последних минутах «Парма» все же добыла решающее преимущество и победила со счетом 68:66. Самым результативным стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 17 очков. Победа позволила «Парме» прервать серию из трех поражений подряд, а УНИКС проиграл впервые за пять последних матчей.

Метки: в Перми, В России, Спорт

Опубликовано: 18.12.2018 в 16:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию

Центрами культуры 2019 г. названы Оханск, Посад и Добрянка

Пермь. Вести Спорт 17.12.2018

Пермь. Новости культуры 17.12.2018

«Ёлки. Пермский период»: лыжники в ожидании большой премьеры

Восток - дело тонкое

Банк крови нужно пополнить перед новогодними праздниками

«ДедМорозим»: спеши творить добро

На «Сибуре» подвели итоги уходящего года

В Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру Латышеву


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию

Чтобы остаться с руками, не бери салюты с рук! →

Обратите внимание

в Перми

Федерация бокса Пермского края отмечает 70-летие

Бокс - индивидуальный вид спорта, но успех формируется в команде.
18.12.2018 в 17:40

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Капремонт: узнать о наболевшем

Гость студии - Дмитрий Баранов, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта.
18.12.2018 в 17:25

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Чтобы остаться с руками, не бери салюты с рук!

Праздник праздником, но безопасность превыше всего. Сотрудники МЧС начинают серию рейдов по проверке торговых точек по продаже пиротехники.
18.12.2018 в 17:00

Метки: в Перми, Общество

Пермский Политех - в списке самых востребованных вузов России

Пермский Политех занимает 6 место в списке из 126 технических университетов нашей страны.
18.12.2018 в 16:40

Метки: в Перми, В России, Образование

«Парма» прервала серию поражений

В напряженном матче Единой лиги «Парма» обыграла УНИКС с разницей в два очка.
18.12.2018 в 16:25

Метки: в Перми, В России, Спорт

В России

Пермский Политех - в списке самых востребованных вузов России

Пермский Политех занимает 6 место в списке из 126 технических университетов нашей страны.
18.12.2018 в 16:40

Метки: в Перми, В России, Образование

«Парма» прервала серию поражений

В напряженном матче Единой лиги «Парма» обыграла УНИКС с разницей в два очка.
18.12.2018 в 16:25

Метки: в Перми, В России, Спорт

Пермскому бизнесу поможет Российский экспортный центр

Предпринимателям помогут найти покупателя, застраховать риски, зарегистрировать права на интеллектуальную собственность.
17.12.2018 в 15:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, В России

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа
17.12.2018 в 13:17

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров

Из-за сильного тумана в Екатеринбурге международный аэропорт Пермь принимает дополнительные пассажирские рейсы.
14.12.2018 в 21:55

Метки: в Перми, В России, Происшествия

Лента новостей RSS каналы

Федерация бокса Пермского края отмечает 70-летиеФедерация бокса Пермского края отмечает 70-летие

Капремонт: узнать о наболевшемКапремонт: узнать о наболевшем

Чтобы остаться с руками, не бери салюты с рук!Чтобы остаться с руками, не бери салюты с рук!

В Соликамске 145 домов остались без теплаВ Соликамске 145 домов остались без тепла

Пермский Политех - в списке самых востребованных вузов РоссииПермский Политех - в списке самых востребованных вузов России

«Парма» прервала серию поражений«Парма» прервала серию поражений

В Перми вынесли приговор подростку, напавшему на учеников школы №127В Перми вынесли приговор подростку, напавшему на учеников школы №127

В защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсациюВ защиту чести и достоинства: экс-министр Прикамья требует компенсацию

Центрами культуры 2019 г. названы Оханск, Посад и ДобрянкаЦентрами культуры 2019 г. названы Оханск, Посад и Добрянка

Техосмотр подорожает с 1 январяТехосмотр подорожает с 1 января

С 19 декабря в Березниках начнется вещание радиостанции «Вести FM»С 19 декабря в Березниках начнется вещание радиостанции «Вести FM»

Пермь. Вести Спорт 17.12.2018Пермь. Вести Спорт 17.12.2018

Прокуратура начала проверку по факту гибели женщины в машине скорой помощиПрокуратура начала проверку по факту гибели женщины в машине скорой помощи

Пермь. Новости культуры 17.12.2018Пермь. Новости культуры 17.12.2018

«Остап Бендер» из Губахи обманул кассиров в столовой и службу такси«Остап Бендер» из Губахи обманул кассиров в столовой и службу такси

«Ёлки. Пермский период»: лыжники в ожидании большой премьеры«Ёлки. Пермский период»: лыжники в ожидании большой премьеры

Восток - дело тонкоеВосток - дело тонкое

В Прикамье предприятие оштрафовали почти на миллион рублей за узбеков, распиливающих древесинуВ Прикамье предприятие оштрафовали почти на миллион рублей за узбеков, распиливающих древесину

Банк крови нужно пополнить перед новогодними праздникамиБанк крови нужно пополнить перед новогодними праздниками

«ДедМорозим»: спеши творить добро«ДедМорозим»: спеши творить добро

В Перми эвакуировали школу №124В Перми эвакуировали школу №124

На «Сибуре» подвели итоги уходящего годаНа «Сибуре» подвели итоги уходящего года

В Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру ЛатышевуВ Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру Латышеву

«О чем не стоит молчать»: в Перми пройдет форум по профилактике семейного насилия«О чем не стоит молчать»: в Перми пройдет форум по профилактике семейного насилия

В краевой столице подвели итоги акции «Покупай пермское»В краевой столице подвели итоги акции «Покупай пермское»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную