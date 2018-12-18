Центрами культуры 2019 г. названы Оханск, Посад и Добрянка

В Перми выбрали центры культуры Пермского края в 2019 году. Ими стали Добрянка, Оханск и село Посад Кишертского района. Именно эти территории в ближайшем будущем ждут десятки культурных событий – пройдут фестивали, появятся новые арт-объекты, будут благоустроены парки и скверы.

«Включи город» - под таким девизом весь год жили Березники. Фестивали, конкурсы, выставки, концерты, благотворительные акции проходили в самых разных местах. Появились и новые арт-объекты - на Советской площади установили скворечники, в Рябиновом сквере - дерево роста, а на Торговой площади - Солонку.

Говорят, это самая большая солонка в мире, ее высота почти 5 метров, тому есть подтверждающие сертификаты. Расположилась солонка в центре города Березники - на торговой площади.

В музее книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья Алконост появился уголок Алексея Решетова. Сохранившееся наследие передала вдова поэта Тамара Павловна Катаева.

- Корни у Решетовых по бабушке - грузинские князья, очень интересная история, не знаю, каким чудом это сохранила бабушка, потому что здесь огромные росписи генеалогического древа.

В музеях и библиотеках появились такие форматы мероприятий, которые открыли березниковцам новые возможности этих учреждений. Березники уже второй раз носили звание центра культуры Пермского края и благодаря этому смогли преобразить один из городов Вернекамья и вывести свою территорию на новый уровень.

Сергей Дьяков, глава г. Березники: "Другие города и районы увидели, как живут и работают березниковцы, и молодежь, и люди пожилого возраста - включились все".

Вместе с Березниками центрами культуры в этом году были Барда и село Калинино. И вот пришло время передать титул Оханску, селу Посад Кишертского района и городу Добрянка. Именно эти населенные пункты стали победителями проекта «Пермский край - территория культуры» и в 2019-м им предстоит сформировать у себя новое культурное пространство.

Андрей Алексеев, заместитель главы Добрянского городского поселения по социальным вопросам: "Наша программа называется «Добрянка - столица доброты». Будет благоустроена главная городская набережная, в городе появится и будет модернизирована территория вблизи нашего музея".

«Пермский край – территория культуры» – давно зарекомендовавший себя проект краевого Министерства культуры, направленный на поддержку муниципалитетов, на развитие современного менеджмента в сфере культуры, поддержку инициатив на конкурсной основе в территориях Прикамья и, конечно же, на развитие внутреннего туризма.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Повышается уровень, требования, меняется отношение людей к культуре. Мы видим сегодня образцы очень серьезных и профессиональных проектов".

Программа существует уже более 10 лет, за это время центрами культуры Пермского края становились более 30 городов и поселков. Это Ильинский, Краснокамск, Крансовишерск, Губаха, Кудымкар, Березники, Чердынь, Кунгур и многие другие. И все они нашли новые пути для развития своей местности.