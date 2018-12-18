Пермь. Вести Спорт 17.12.2018
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- В напряженном матче Единой лиги «Парма» обыграла УНИКС с разницей в два очка.
- На «Динамо» физкультурники прокатились в тёмное время суток с фонариками. Ночная гонка посвящена памяти пермяка мастера спорта СССР Сергея Милюхина.
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