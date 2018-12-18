Пермь. Новости культуры 17.12.2018
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- Лучшие из лучших. В Перми на уходящей неделе вручены краевые премии в сфере культуры и искусства.
- В Пермском театре оперы и балета прошла премьера балета "Баядерка", одну из главных ролей в котором станцевала знаменитая Наталья Осипова.
- В Перми закончился творческий проект Сергея Иванова "Лаборатория музыки".
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