Пермь. Новости культуры 17.12.2018

Темы выпуска:

- Лучшие из лучших. В Перми на уходящей неделе вручены краевые премии в сфере культуры и искусства.

- В Пермском театре оперы и балета прошла премьера балета "Баядерка", одну из главных ролей в котором станцевала знаменитая Наталья Осипова.

- В Перми закончился творческий проект Сергея Иванова "Лаборатория музыки".