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Пермь. Новости культуры 17.12.2018 →

«Ёлки. Пермский период»: лыжники в ожидании большой премьеры

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18 декабря на городской эспланаде пройдёт премьерная спринтерская гонка «Ёлки. Пермский период» с общим призовым фондом в 265 тысяч рублей. Раскатанная трасса в 800 метров обогнёт памятник Героям фронта и тыла. Места для зрителей предусмотрены внутри. Добраться туда можно будет по воздушным мостикам. С 6 до 8 вечера - время чемпионов - дистанцию в 1600 метров преодолеют титаны отечественного лыжного спорта. Участие в частности подтвердили, олимпийский чемпион Никита Крюков, хэдлайнеры от Прикамья: бронзовый призер игр 2010 года Николай Морилов, мастер спорта международного класса Рауль Шакирзянов. 

Приз за первое место составит 10 тысяч рублей, за второе – 7, и пять - за третье. После гонки титулованных профессионалов борьбу за призы продолжат любители, ставшие победителями квалификационного отбора на лыжной базе «Прикамье». Старт для них в 20.15. Эстафетная гонка 12 команд- в 21:40, финальные состязания запланированы на 22:40. Львинную долю мест в пилотоне у девушек займут воспитанницы Николая Морилова из пермской школы «Старт».

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 18.12.2018 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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