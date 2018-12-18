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Восток - дело тонкое
В Перми продолжаются работы по возведению главного ледового городка Перми. Очертания городка уже заметны.
Тема этого года - "Ветер с Востока", все ледовые объекты будут посвящены культурным символам стран Восточной Азии - «Театр Кабуки», «Замок белой цапли», «Терракотовый воин».
Центральный объект - ледовый лабиринт «Инь-Янь» - позволит не только погулять внутри маленьким посетителям, но и покататься с небольших горок.
По мере необходимости строителям подвозят лед. К началу строительства было завезено 40 кубометров льда, и это только 30% от необходимого количества материалов.
Работа кипит. Городок начнет свою работу 30 декабря.
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