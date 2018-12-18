Банк крови нужно пополнить перед новогодними праздниками

На пермской краевой станции переливания крови прошел День донора. Дополнительный рабочий день пришлось организовать специально для пополнения банка крови перед новогодними праздниками. Традиционно в начале января врачи испытывают крайний дефицит в препаратах крови и их компонентах.

Ирина Комарова, специалист по развитию донорства крови Пермской краевой станции переливания крови: "Лечение никогда не останавливается, и потребность в донорской крови ежедневная, в январские праздники сложнее приглашать доноров, потому что все отдыхают, корпоративы проводятся, а для сдачи крови важно соблюдение диеты, поэтому мы делаем донорскую субботу пораньше, делаем запас и спокойно отдыхаем".

Акция оказалась очень востребованной, только за первый час работы в ней приняли участие более сотни доноров. В январе краевая станция переливания крови начинает свою работу, как и большинство учреждений с 9 января.