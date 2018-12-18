«ДедМорозим»: спеши творить добро

Жители Перми примерили на себя роли Дедов Морозов и Снегурочек. Сотни человек приняли участие в акции по сбору новогодних подарков для воспитанников детских домов. Их письма с желаниями размещены на специальном сайте. Многие мечты в преддверии праздника уже осуществились. Как творится добро?

Так встречают людей, которые творят чудеса. Эту машинку на пульте управления в подарок своему сверстнику Всеволод выбирал сам, в магазине напомнил маме про сменные батарейки. Игрушка - мечта 5-летнего Савелия из детского дома «Радуга», а вот и его письмо - под Новый год малыш остался без папы и мамы.

Юлия Ченцова: "Заодно своего малыша приучаю, что все в жизни бывает по-разному. И надо помогать".

В этом году пермяки уже в 10-й раз примеряют на себя роли Деда Мороза и Снегурочки. Работает затея так: воспитанники детских домов - сегодня их больше 1000 - пишут письма со своими желаниями, волонтеры публикуют их на сайте «ДедМорозим». Неисполненные мечты есть и сейчас: Илюша просит пожарную машину, Вероника грезит длинными волосами, Снежана собирает коллекцию игрушечных щенков, Илья хочет музыкальную колонку.

Одно письмо Деду Морозу написал совсем не малыш. Автор - Виктор Зорин - воспитанник Краснокамского детского дома. Он собирается бросить вредную привычку и просит в подарок лыжи, чтобы он мог заниматься спортом.

В этом году подарки собирали в театре кукол. Людей, желающих исполнить мечту, оказалось так много, что цветные коробки заполнили весь холл.

Дмитрий Жебелев, координатор новогодней затеи «ДедМорозим»: "Здесь у нас подарки для ребят с неизлечимыми заболеваниями. Стульчик, мольберт, есть проигрыватель виниловых пластинок для девчонки, которая обожает музыку - ей принесли суперский проигрыватель с пластинкой Битлз".

На этом исполнение желаний не заканчивается. До 21 декабря можно будет осуществить детскую мечту самостоятельно, выбрав ее на сайте dedmorozim.ru в разделе «Ждут Деда Мороза».

Координаторы затеи «ДедМорозим» проедут более 10 тысяч километров и посетят 20 населенных пунктов Пермского края. И все ради искренних детских эмоций.