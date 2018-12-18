На «Сибуре» подвели итоги уходящего года

На одном из крупнейших нефтехимических предприятий Прикамья, пермском «Сибуре», озвучили итоги уходящего года. Важный проект, который закончат уже в первом полугодии 2019-го, - это запуск установки диоктилтерефталата. Новое производство станет третьим по счету в Европе. При этом по объемам - 100 тысяч тонн в год - СИБУР уверенно займет лидирующие позиции в России и мире. Здесь будут делать высокоэкологичный пластификатор – это сырье, необходимое для изготовления различных изделий - напольных, кровельных покрытий, защиты кабеля и многого другого. Уже сейчас будущий продукт ждут 150 крупных клиентов, часть из которых находится за рубежом.

Константин Югов, генеральный директор АО «СИБУР-Химпром»: "Производство диоктилтерефталата имеет высокую ценность и значимость для пермской площадки. Раньше мы производили этилгексанол и продавали его на рынке России, Европы, Турции, сейчас мы будем его преобразовывать для производства современного пластификатора".

Еще один итог работы - снижение объема органических веществ в сточных водах в 12 раз. Это стало возможным благодаря запуску на территории "Сибура" комплекса биологической очистки. Бюджет самой масштабной за последние 8 лет реконструкции очистных сооружений среди пермских предприятий составил 663 миллиона рублей. Проект сокращает нагрузки на городские очистные сооружения.