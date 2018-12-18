← В Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру Латышеву
На «Сибуре» подвели итоги уходящего года
На одном из крупнейших нефтехимических предприятий Прикамья, пермском «Сибуре», озвучили итоги уходящего года. Важный проект, который закончат уже в первом полугодии 2019-го, - это запуск установки диоктилтерефталата. Новое производство станет третьим по счету в Европе. При этом по объемам - 100 тысяч тонн в год - СИБУР уверенно займет лидирующие позиции в России и мире. Здесь будут делать высокоэкологичный пластификатор – это сырье, необходимое для изготовления различных изделий - напольных, кровельных покрытий, защиты кабеля и многого другого. Уже сейчас будущий продукт ждут 150 крупных клиентов, часть из которых находится за рубежом.
Константин Югов, генеральный директор АО «СИБУР-Химпром»: "Производство диоктилтерефталата имеет высокую ценность и значимость для пермской площадки. Раньше мы производили этилгексанол и продавали его на рынке России, Европы, Турции, сейчас мы будем его преобразовывать для производства современного пластификатора".
Еще один итог работы - снижение объема органических веществ в сточных водах в 12 раз. Это стало возможным благодаря запуску на территории "Сибура" комплекса биологической очистки. Бюджет самой масштабной за последние 8 лет реконструкции очистных сооружений среди пермских предприятий составил 663 миллиона рублей. Проект сокращает нагрузки на городские очистные сооружения.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру Латышеву
В краевой столице подвели итоги акции «Покупай пермское»
Миграционный отдел полиции переехал в новое здание
Стрела крана упала на идущий поезд: по факту ЧП возбуждено уголовное дело
Раскопки на Куйбышева: от новых коммунальных аварий никто не застрахован
Новейшая гастрономическая история Перми
«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке
Пермские эвакуаторы активизировались
В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Добавить комментарий: