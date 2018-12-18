В Перми открыли монумент генерал-полковнику милиции Петру Латышеву

Возле здания УВД Перми состоялось торжественное открытие монумента генерал-полковнику милиции Петру Латышеву. Памятная композиция представляет собой постамент из красного гранита и бронзового бюста. На церемонии присутствовали руководители краевой и местной власти, представители силовых структур, сослуживцы и родственники. С 1986-го по 1991-й годы Петр Латышев был начальником пермского УВД, а с 2000-го по 2008-й занимал должность полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

Евгения Попова, старшая сестра Петра Латышева: "Брат был неординарным человеком. Все, кто с ним служил, все отмечали верность выбранной профессии, которую он бесконечно любил, его справедливость, принципиальность, порядочность".