В краевой столице подвели итоги акции "Покупай пермское". Под таким логотипом представляют товары, которые производят в Прикамье. Здесь есть абсолютно все: начиная от различных продуктов и заканчивая сложной электроникой.

3D-принтер от и до пермской сборки. Вместе с группой единомышленников Рустам решил освоить эту технологию, что получилось весьма успешно. Спрос на их технику шагнул далеко за пределы Перми. Рустам Гиндуллин и его коллеги - участники проекта регионального Минпромторга «Покупай Пермское».

Проект подводит первые итги. Задач у проекта несколько: продвижение местной продукции, товаров и услуг, объединёнными усилиями, чтобы потребитель в итоге целенаправленно интересовался именно пермскими предложениями.

Елена Гилязова, руководитель проекта «Покупай Пермское»: "Это, безусловно, повышение знания пермских жителей, населения о том, что мы производим в Перми. На самом деле мы умеем и производим классные вещи".

Количество участников проекта постоянно растёт, на сегодняшний день их уже 160. Радуют разнообразием продукты питания - по соседству с молоком оригинальное предложение - отвар из цельных зёрен овса с разными ягодами.

А продвижение продукции идёт - по железным дорогам, например, курсируют электрички, где в дегустационном вагоне пассажиры могут бесплатно попробовать местную продукцию. Для всех желающих регулярно проводятся экскурсии на предприятия проекта, где можно узнать, что в Перми делают качественные сумки или хорошую обувь.

Слоган «Время моды на пермское» выбран правильно, считают эксперты - только эту моду надо планомерно формировать. В том числе отмечая лучших и с помощью народного выбора, в частности, интернет-голосования. Так выбирали Пермский бренд этого года. Или ещё одна оценка для участников - знак проекта «Гарантия качества».

Елена Зуева, кандидат экономических наук: "Узнаваемость, а пункт номер два - это лояльность к этим товарам со стороны наших потенциальных покупателей".

По словам участников, благодаря проекту, их узнало ещё больше людей. Так что в планах - продолжение активного знакомства пермяков с тем, что производится буквально под боком.