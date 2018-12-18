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Миграционный отдел полиции переехал в новое здание
Загранпаспорта в Перми теперь будут выдавать по новому адресу. Миграционный отдел полиции переехал с Комсомольского проспекта на улицу Островского. Здесь торжественно открыли здание постройки начала 20 века, которое после большой реконструкции получило вторую жизнь. Как все устроено снаружи и внутри?
Мария Коробейникова одна из первых посетителей нового здания Управления по миграционным вопросам ГУ МВД России в Прикамье. Пришла, чтобы подать документы на загранпаспорт. Разница со старым адресом для неё очевидна.
С современным управлением оказания государственных услуг ознакомились представители краевой, городской власти и полиции. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой и глава региона Максим Решетников проверили, как всё устроено.
Гости узнали мнение людей. Посетили рабочие кабинеты.
Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ: "Именно правительство края помогло оснастить этот центр всем необходимым оборудованием. Именно власть принимала решение о передачи здания на баланс, в то время ещё Федеральной миграционной службы".
В новом офисе будут предоставлять 14 видов госуслуг. Среди них - выдача загранпаспортов, регистрация граждан и лиц без гражданства, выдача документов на право проживания, оформление документов и разрешений на въезд в страну и выезд за границу.
Регион и ГУВД активно взаимодействуют, как с точки зрения профилактики правонарушений, так и в части улучшения материально-технической базы полиции: в этом году на эти цели направлено более 100 млн рублей, что в три раза больше прошлого года.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это открытие миграционного центра, где уже полный перечень услуг будет оказан, мы его в 2019 году откроем. Строительство идет, проект мы тоже разрабатывали, собрали лучший опыт в стране".
Современная навигация, информационные стенды, электронная очередь, автоматизированная система кондиционирования, всё для комфортного ожидания посетителей и труда сотрудников полиции предусмотрено в обновленном строении на Островского, 60 - памятнике истории и культуры Прикамья.
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