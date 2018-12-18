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Миграционный отдел полиции переехал в новое здание →

Стрела крана упала на идущий поезд: по факту ЧП возбуждено уголовное дело

чп на жд

В транспортной прокуратуре сообщили, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии, которая случилась на железнодорожных путях возле Куеды. В субботу с рельсов здесь сошли семь грузовых вагонов. К счастью, они оказались пустыми. Уже установлено, что произошло все из-за падения прямо на идущий поезд стрелы гусеничного крана. Он работал на строительстве новой автомобильной развязки. Что привело к этому, пока не понятно. Но на восстановление движения ушло более 12 часов. Оказалось задержано несколько десятков пассажирских составов. Обошлось без пострадавших.

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 18.12.2018 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Раскопки на Куйбышева: от новых коммунальных аварий никто не застрахован

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