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Стрела крана упала на идущий поезд: по факту ЧП возбуждено уголовное дело
В транспортной прокуратуре сообщили, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии, которая случилась на железнодорожных путях возле Куеды. В субботу с рельсов здесь сошли семь грузовых вагонов. К счастью, они оказались пустыми. Уже установлено, что произошло все из-за падения прямо на идущий поезд стрелы гусеничного крана. Он работал на строительстве новой автомобильной развязки. Что привело к этому, пока не понятно. Но на восстановление движения ушло более 12 часов. Оказалось задержано несколько десятков пассажирских составов. Обошлось без пострадавших.
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