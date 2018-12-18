Стрела крана упала на идущий поезд: по факту ЧП возбуждено уголовное дело

В транспортной прокуратуре сообщили, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии, которая случилась на железнодорожных путях возле Куеды. В субботу с рельсов здесь сошли семь грузовых вагонов. К счастью, они оказались пустыми. Уже установлено, что произошло все из-за падения прямо на идущий поезд стрелы гусеничного крана. Он работал на строительстве новой автомобильной развязки. Что привело к этому, пока не понятно. Но на восстановление движения ушло более 12 часов. Оказалось задержано несколько десятков пассажирских составов. Обошлось без пострадавших.