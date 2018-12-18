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Раскопки на Куйбышева: от новых коммунальных аварий никто не застрахован

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авария

Накануне очередная коммунальная авария произошла в самом центре Перми. Водовод повредили рабочие, которые прокладывают на улице Куйбышева новую ливневую канализацию. По их вине здесь уже был потоп две недели назад. И вот сейчас история повторилась.

Строили ливневку – повредили водовод. Так вкратце можно описать очередную коммунальную аварию, которая произошла при реконструкции улицы Куйбышева. Все случилось около четырех часов утра, когда экскаватор повредил трубу, которая снабжает около 700 жителей микрорайона. Труба на этот раз принадлежит муниципальному Водоканалу. На место прибыли и представители «Новогор-Прикамье».

Николай Иванов, директор по связям с общественностью компании «Новогор-Прикамье»: "Единственное, что сделали в этой ситуации «Новогор» - произвели переключение на другую ветку водопровода. В результате удалось быстро восстановить водоснабжение в большинстве домов".

авария

В результате сейчас без воды остаются жители одного дома по Куйбышева, 38. Это около 70 жильцов, несколько частных предпринимателей. Для них организован подвоз воды.

Вера Иванова: "Не каждый сможет спуститься, набрать воду и принести. Проблемы. Надо, чтобы воду привозили утром и вечером, когда люди не на работе. А так, пенсионеры, что мы можем запасти".

подвоз воды

К этому стоит добавить, что за последние две недели это уже третья коммунальная авария. И все на одном участке раскопок. Что касается последнего ремонта, то его обещала выполнить компания-подрядчик в кратчайшие сроки. Впрочем, по словам рабочих, у них уже сейчас есть большие сомнения по этому поводу.

Строительство ливневой канализации на улице Куйбышева началось в ноябре. Основные раскопки обещают закончить в середине января будущего года. И судя по опыту, на это время от коммунальных аварий не застрахован никто.

авария

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 18.12.2018 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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