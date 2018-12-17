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← «Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке

Новейшая гастрономическая история Перми

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суши

15 лет назад в Перми заработал первый японский ресторан. Считается, что с этого момента еда вне дома, вернее, ее предложение, превратилось в индустрию.

Что такое суши и с чем их едят, сейчас знает каждый. Но было время, когда пермяки морщились от вкуса васаби и просили официантов принести привычные столовые приборы. Игорь Ким - первый шеф-повар, который начал готовить в Перми блюда японской кухни. Из-за формы экзотичный ресторан прозвали «шайбой», он отлично вписался в архитектуру центра города. А открытие его состоялось ровно 15 лет назад.

Гастрономическая история Перми помнит еще один случай, когда открытия заведения посетители ждали, выстроившись в очередь на улице. Речь о «Макдональдсе». У нас всемирно известный общепит появился 7 лет назад - в декабре 2011-го. 

А вот итальянской кухне пришлось не просто, в том числе из-за санкций на определенные продукты. Константин Плотников нашел выход - сыр, муку и даже хамон его повара научились готовить сами. Визитной карточкой кафе стал сырный ободок пиццы.

Развлечением для гостей может стать и пейзаж за окном, особенно, если он меняется. В 2015-м на пермские улицы вышел трамвай-кафе. Внутри установлены диваны и столики, а на вечерние маршруты приглашают музыкантов.

Все большей популярностью пользуются анти-кафе. В этом живут более 30 кошек. Посетители сюда приходят, скорее, за зрелищем, но и хлеб берут с собой, а точнее корм - ведь хвостики прожорливые.

Пончики в компании котов, самодельные торты, правильная итальянская пицца или ставшие уже привычными роллы - десятки, а то и сотни пермских ресторанов и кафе сегодня составляют друг другу конкуренцию, придумывая яркую концепцию и пытаясь заманить к себе гостя. Ведь выбор всегда за ним, что подать к столу - хлеба или зрелищ.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.12.2018 в 19:24 в рубрике - Вести Пермь

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