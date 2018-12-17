«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке
18 декабря в самом сердце Перми - на городской эспланаде - состоится премьерная спринтерская гонка«Ёлки. Пермский период» с общим призовым фондом в 265 тысяч рублей. Раскатанная трасса в 800 метров обогнёт памятник героям Фронта и тыла. Места для зрителей предусмотрены внутри. Добраться туда можно будет по воздушным мостикам. С 6 до 8 вечера- время чемпионов- дистанцию в 1600 метров преодолеют титаны отечественного лыжного спорта. После 20 часов на старт выйдут лыжники- любители.
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