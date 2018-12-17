Пермские эвакуаторы активизировались

Во время предновогодней суеты в Перми усиливают работу автоэвакуаторы. Очевидцы размещают в соцсетях фото эвакуаторов за работой у крупных торговых центров - таких как "Айсберг" и "Колизей". В качестве причин называют увеличение числа автомобилей и рост числа тех, кто паркуется в неположенных местах.