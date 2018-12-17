Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону

«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке →

Пермские эвакуаторы активизировались

смотреть видео

эвакуатор

Во время предновогодней суеты в  Перми усиливают работу автоэвакуаторы. Очевидцы размещают в соцсетях фото эвакуаторов за работой у крупных торговых центров - таких как "Айсберг" и "Колизей". В качестве причин называют увеличение числа автомобилей и рост числа тех, кто паркуется в неположенных местах. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.12.2018 в 17:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Пермском крае заработали ёлочные патрули

Чудеса в тебя верят!

Пермскому бизнесу поможет Российский экспортный центр

Вручены краевые премии в сфере культуры и искусства

С 1 января за мусор будет отвечать единый региональный оператор

В Перми произошло ДТП с участием бензовоза

Движение поездов после схода семи вагонов восстановлено

Пермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекций


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону

«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке →

Обратите внимание

в Перми

«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке

Лыжная гонка состоится 18 декабря в самом сердце Перми - на городской эспланаде.
17.12.2018 в 18:00

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Губернатор проведет предновогодний прямой эфир

Максим Решетников снова пообщается в Instagram с жителями Прикамья
17.12.2018 в 18:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Анонс, Общество, Власть

Пермские эвакуаторы активизировались

Во время предновогодней суеты в Перми усиливают работу автоэвакуаторы.
17.12.2018 в 17:40

Метки: в Перми, Общество

В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону

Участниками первых краевых соревнований стали дети от 7 до 11 лет.
17.12.2018 в 17:20

Метки: в Перми, Общество, Образование

Юные пермяки приняли участие в общероссийской олимпиаде

Ученики 33 гимназии в городе Перми одними из первых поучаствовали в общероссийской олимпиаде по русскому языку «УЧИ РУ».
17.12.2018 в 17:00

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Пермскому бизнесу поможет Российский экспортный центр

Предпринимателям помогут найти покупателя, застраховать риски, зарегистрировать права на интеллектуальную собственность.
17.12.2018 в 15:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, В России

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа
17.12.2018 в 13:17

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров

Из-за сильного тумана в Екатеринбурге международный аэропорт Пермь принимает дополнительные пассажирские рейсы.
14.12.2018 в 21:55

Метки: в Перми, В России, Происшествия

Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге

Пассажирам предлагают добираться до столицы Урала на автобусах
14.12.2018 в 17:36

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Аэропорт Кольцово закрыт из-за сильного тумана
14.12.2018 в 16:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке«Ёлки. Пермский период»: пермяки готовятся к спринтерской гонке

Губернатор проведет предновогодний прямой эфирГубернатор проведет предновогодний прямой эфир

Пермские эвакуаторы активизировалисьПермские эвакуаторы активизировались

В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлонуВ Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону

Юные пермяки приняли участие в общероссийской олимпиадеЮные пермяки приняли участие в общероссийской олимпиаде

В Перми пройдет забег Дедов Морозов и СнегурочекВ Перми пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Пермском крае заработали ёлочные патрулиВ Пермском крае заработали ёлочные патрули

Чудеса в тебя верят!Чудеса в тебя верят!

Пермскому бизнесу поможет Российский экспортный центрПермскому бизнесу поможет Российский экспортный центр

Главному пермскому телегиду - 60!Главному пермскому телегиду - 60!

Вручены краевые премии в сфере культуры и искусстваВручены краевые премии в сфере культуры и искусства

С 1 января за мусор будет отвечать единый региональный операторС 1 января за мусор будет отвечать единый региональный оператор

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписанийЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

В Перми произошло ДТП с участием бензовозаВ Перми произошло ДТП с участием бензовоза

Движение поездов после схода семи вагонов восстановленоДвижение поездов после схода семи вагонов восстановлено

Пермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекцийПермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекций

В дегустационном вагоне пассажиров угощают пермскими продуктамиВ дегустационном вагоне пассажиров угощают пермскими продуктами

Впервые на пермской сцене - классическая «Баядерка»Впервые на пермской сцене - классическая «Баядерка»

В 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и МузаВ 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и Муза

Опять напортачили: дорожники оставили без воды часть центра ПермиОпять напортачили: дорожники оставили без воды часть центра Перми

Итог 2018: миллион кв.м. отремонтированных и новых дорогИтог 2018: миллион кв.м. отремонтированных и новых дорог

Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»

Вести Пермь. События недели 16.12.2018Вести Пермь. События недели 16.12.2018

Общественный совет подводит итоги и строит планыОбщественный совет подводит итоги и строит планы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную