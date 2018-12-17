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Пермские эвакуаторы активизировались
Во время предновогодней суеты в Перми усиливают работу автоэвакуаторы. Очевидцы размещают в соцсетях фото эвакуаторов за работой у крупных торговых центров - таких как "Айсберг" и "Колизей". В качестве причин называют увеличение числа автомобилей и рост числа тех, кто паркуется в неположенных местах.
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