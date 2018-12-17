В Перми прошли соревнования по робототехническому танковому биатлону

В детском технопарке «Кванториум» прошли первые краевые соревнования по робототехническому танковому биатлону. Их участниками стали дети от 7 до 11 лет. Командам предлагалось пройти трассу с препятствиями, управляя копией танка дистанционно.

Каждая команда - всего их было 60 - представляла экипаж, состоящий из оператора-наводчика и механика-водителя. Гостями чемпионата стали боевые генералы, которые не только следили за ходом гонки, но и оценивали соответствие полосы препятствий военным реалиям. Организатор стартов - пермская школа №135 - заявила о своём желании выйти затем и на российский уровень.