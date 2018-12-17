Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье на уходящей неделе всерьез испугались потерявших всякий страх волков, открылись первые ледовые переправы. Это из региональных тем. И федеральная история. Правительство России назвало отрасли экономики, где дела у региона могут идти лучше, чем у других. Все, о чем стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Документ недели

Мы - «ядро». По-другому - крупнейшая городская агломерация, коих в России, помимо Пермского края, насчитали еще 14 штук. Это - одно из базовых положений стратегии пространственного развития страны. Документ разрабатывало Правительство России. Срок его действия - до 2025 года. Для Прикамья названо примерно два десятка эффективных экономических специализаций. Среди них и традиционные лес с химией, и относительно новые производство компьютеров и высокие информтехнологии. Со всем этим богатством мы попали в мощнейший Волго-Камский макрорегион. Географически это существующий сегодня Приволжский округ за вычетом южных и юго-западных регионов.

Цифры недели

4 года колонии и 2 миллиона рублей. Это судебная оценка действий бывшего директора НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова. Его признали виновным в присвоении и растрате пенсионных резервов на сумму 220 миллионов 140 тысяч рублей. Подсудимого арестовали прямо в зале суда сразу после оглашения приговора. Пострадавшими от банкротства пенсионного фонда числятся почти 80 тысяч человек. По данным «Агентства по страхованию вкладов, недостача в «Стратегии» на момент отзыва лицензии составляла 2 миллиарда 700 миллионов рублей.

Угроза недели

Волки! Одна из главных пермских «страшилок» этой зимы. Нашествие серых хищников в Кочево. Угроза нападения на детей в Рябинино. Целая стая уничтожена под Оханском. Это лишь некоторые тревожные сообщения последних дней. В краевом Минприроды потенциальную опасность подтверждают: к этой зиме количество волков в пермских лесах немного увеличилось. И сразу же обещают: численность волков будут регулировать охотники. А отсюда вытекает совет: заметили следы волчьего присутствия - бегом в ближайшее охотничье хозяйство.

Объект недели

Первая этой зимой. В поселке Тюлькино под Соликамском заработала ледовая переправа. Первая из четырнадцати запланированных к открытию. Как заявили в региональном ведомстве МЧС, все оборудовано как полагается. Есть дорожные знаки и информационные стенды, освещение и связь, видеокамеры и спасательное оборудование. Толщина льда по нормативам должна быть не меньше трех десятков сантиметров. На тюлькинской переправе «намерзло» 45.