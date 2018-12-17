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Пермский край. Неделя за 159 секунд →

В Пермском крае заработали ёлочные патрули

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патруль

В Пермском крае с утра заработали ёлочные патрули. Операцию "Новогодняя ель" проводят лесничие и сотрудники полиции. Любителям незаконной вырубки грозят штрафами до 700 тысяч рублей.

До Нового года осталось две недели, люди задумались о ёлках. Параллельно активизировались лесничие и сотрудники полиции. На дорогах Прикамья дежурят наряды ГИБДД, которые проверяют машины на наличие елок. Незаконная рубка может обернуться солидным штрафом. Если лесничие поймают незаконного рубщика в лесу, штраф будет 3 тысячи рублей, если елка перевозится в машине без документов - для физического лица штраф будет уже 5 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может измеряться сотнями тысяч рублей.

елка

Леса Перми для рубок елок закрыты полностью. Однако елки на совершенно законных основаниях можно купить в 26  лесничествах Пермского края. За 100 рублей 79 копеек можно купить 4-метровую лесную красавицу. 

Проверки на дорогах Пермского края будут осуществляться вплоть до Нового года, так же, как и патрулирование в лесах, так что пермякам напоминают -  лучше потратить время и приобрести елку законно в лесничестве или на елочном базаре.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 17.12.2018 в 16:05 в рубрике - Вести Пермь

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