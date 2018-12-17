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Чудеса в тебя верят!

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Дедморозим

В 10-й раз пермяки примерили на себя роль Дедов Морозов и исполнили желания более 1000 ребят из детских домов. С конца ноября ребята, оставшиеся на Новый год без папы и мамы, делились своими заветными мечтами в письмах Деду Морозу. Все  послания были опубликованы на сайте dedmorozim.ru. Также письма Деду Морозу написали дети с тяжелейшими неизлечимыми заболеваниями. Исполнение таких желаний может стать главным чудом в жизни больного ребёнка, а осуществить такую мечту под силу каждому.

В этот раз подарки собирали в Театре Кукол - неравнодушных людей оказалось так много, что разноцветные коробки заполнили весь холл.

подарок

На этом исполнение желаний не заканчивается. До 21 декабря можно будет осуществить детскую мечту самостоятельно, выбрав ее на сайте dedmorozim.ru в разделе «Ждут Деда Мороза».

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 17.12.2018 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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