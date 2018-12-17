Пермскому бизнесу поможет Российский экспортный центр

Пермская продукция – за границей. Российский экспортный центр помогает продавать за рубеж материалы для обшивки морских кораблей и защиты трубопроводов. Как уверяют, это только начало работы.

В этом цехе лазером вырезают заготовки, потом сгибают, получается тело станции катодной защиты. А здесь для него идет пайка начинки. Дальше сборка и готовый продукт.

Павел Мартюшев, заместитель начальника производства: "Первоначально ставятся трансформаторы, наматываются, дальше блок резисторов, сетевой блок, после этого станция у нас уходит на этап настройки, сборки, и наладки по параметрам".

Через эти станции защиты подают ток на специальные аноды.

Судьба этой металлической болванки, или правильно анода, растворится в земле рядом с трубой, его так и называют жертвенный анод. Зато ценой своей жизни он спасет трубу от ржавчины.

Продукция пермского предприятия «Корпорация ПСС» защищает металл труб нефте- и газопроводов, обшивки морских кораблей от коррозии. Поставки по России, в страны СНГ, Южную Америку и Африку. Продавать за рубеж помогает российский экспортный центр.

Максим Рогачев, генеральный директор компании «ПСС Экспорт»: "РЭЦ оказывает поддержку до 80 процентов от стоимости затрат на либо транспортировку, либо на осуществление выставочно-ярмарочной деятельности. Соответственно, 80 процентов полностью компенсируется государством, нагрузка на частный бизнес всего 20 процентов от стоимости".

Сейчас пермяки собираются войти еще в одну программу экспортного центра. Проект «Made in Russia», то есть «Сделано в России», за рубежом гарантирует статус добросовестной компании.

Татьяна Гордеева, ведущий маркетолог «Корпорации ПСС»: "Программа позволяет осуществлять сертификацию продукции и ее продвижение на зарубежные рынки. Сейчас наша заявка на второй стадии, то есть сейчас уже размещение в самом каталоге, мы получили сертификаты".

За рубеж Пермский край сейчас продает товаров примерно на четыре миллиарда долларов в год. И эта цифра растет. В экспортном центре предпринимателям помогут найти покупателя, застраховать риски, зарегистрировать права на интеллектуальную собственность.

Андрей Слепнев, глава Российского экспортного центра: "Перспективы российской продукции сейчас очень хорошие, я бы сказал беспрецедентные, по сравнению с тем, что было ранее. Многие предприятия провели модернизацию, сейчас очень благоприятный курс, соотношение цена-качество сейчас очень и очень благополучное".

Поддержка экспортного центра позволяет развивать новые направления работы. Для пермяков это производство заправочных станций для электроавтомобилей. Опытный образец уже готов.