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Вручены краевые премии в сфере культуры и искусства

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В Перми на уходящей неделе вручены краевые премии в сфере культуры и искусства. Специфика награды такова, что в конце текущего года награждают за все самое выдающееся в году минувшем. Впрочем, такая задержка по времени ничуть делу не вредит. За год многое из отмеченного премией успевает стать пермской классикой.

Вот они - лучшие из лучших, те, кто делает искусство в Прикамье и отдает себя творчеству без остатка. Их имена здесь точно знают. Музыканты, актеры, режиссеры, библиотекари и сотрудники музеев.  Все они - лауреаты краевой премии по культуре.

Надежда Беляева, Президент Пермской государственной художественной галереи: "Мы очень рады, спасибо всей комиссии за такую высокую оценку нашей работы. Давайте будем открывать новые имена в сегодняшнем времени и представлять их нашему обществу".

А представляла команда Пермской галереи крупный проект «Строгановы – предпринимательство и культура», который включал в себя четыре крупные выставки, одна из них Эрмитажа и Тамбовского музея, две конференции, презентацию книги. Другой пермский музей - современного искусства - номинировался с экспозицией «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье». Она создана руками детей, совместно с московскими художниками они создавали свое счастье.

Еще один лауреат - композитор Геннадий Широглазов - написал оперу в пяти сценах для меццо-сопрано и оркестра «Как я стала амазонкой» по поэме Джени Луиса. Она посвящена теме борьбы с онкологическими заболеваниями, на создание произведения ушло 15 лет.

премия

Геннадий Широглазов, член Пермского регионального отделения Всероссийской общественной организация «Союз композиторов России»:  "Я попытался раскрыть внутренний мир человека, что он чувствует, когда борется с заболеванием".

В номинации «За честь и достоинство» за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края премию вручили художнику Вячеславу Смирнову и художественному руководителю и дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову. Авторская группа Пермского театра оперы и балета удостоилась награды за балет «Щелкунчик». Анна Суворова получила премию за авторский выставочный проект. Также лауреатами стали коллективы Центра городской культуры, Коми-Пермяцкой национальной библиотеки и краеведческого музея. Награды вручили вице-премьер Антон Клепиков и первый заместитель председатель Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков.

Традиционно в конце года премию по культуре вручают за проекты предыдущего, на соискание премии 2017 года было выдвинуто 75 номинантов, 29 вошли в число победителей.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Эта работа невозможна без самоотдачи, преданности этому делу. Такое общественное признание их работы и заслуг - это важно, как любому артисту важны аплодисменты в зрительном зале".

Всего за двадцать с лишним лет существования краевой премии были удостоены более пятисот человек. В списке проектов-победителей театральные премьеры и музыкальные фестивали, уникальные выставки, просветительские проекты и оригинальные авторские произведения, созданные в Перми. Благодаря им жить в Прикамье с каждым годом все интереснее. И с февраля 2019 года Министерство культуры начинает прием заявок на присуждение премий в сфере культуры и искусства за 2018 год.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 17.12.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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