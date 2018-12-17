С 1 января за мусор будет отвечать единый региональный оператор

С 1 января рынок сбора и переработки твердых бытовых отходов ждут серьезные и качественные изменения. Как будет работать новый механизм и что все это означает для всех нас?

На мусоровозе Михаил работает уже 3 года. В путевом листе на сегодня 88 адресов, а это около 17 тонн мусора. Обязательное условие работы этого перевозчика - оснащением системой GPS/ГЛОНАСС и видеокамерами. Для чего нужен такой контроль, мужчина понимает.

Михаил Агапов, водитель мусоровоза: "Отслеживать, машина как работает. Что простоев нет. Если простои появляются, диспетчер звонит и спрашивает, почему простаиваете".

Конечно, на практике Михаила простоев не было, да и теперь это станет невыгодно. Не довез мусор до полигона - не заплатят. Дело в том, что с 1 января сбор и переработка твердых коммунальных отходов, ранее входивших в содержание жилого фонда, станут полноценной коммунальной услугой. Сколько мусора вывезли и сколько за это нужно заплатить, можно будет увидеть в новой, отдельной графе в коммунальных квитанциях.

Алексей Лапшин, директор торгового дома «Эко-бест»: "Сейчас будут единые требования. Какое будет - решать региональному оператору. Все становится более централизованно. Все-таки улучшение качества услуг должно произойти".

За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание мусора будет отвечать единый региональный оператор – так требует новый федеральный закон. В Пермском крае это предприятие «Теплоэнерго». Проект позволит уменьшить количество несанкционированных свалок. Впрочем, никто не отменял и штрафы.

Если вы шли и уронили мимо урны, к примеру, бычок или пластиковый стаканчик, то вас могут оштрафовать на сумму от 1000 рублей. Если дело касается большой свалки, предположим в лесу, то юрлица могут попасть на штраф до 300 тысяч рублей с вероятностью уголовной ответственности.

Подготовка к запуску системы уже в активной стадии. Сейчас «Теплоэнерго» принимает заявки на заключение договоров с юридическими лицами. Это обязательно. Как и будущая оплата по квитанциям.

Алик Башаев, и.о. руководителя ПКГУП «Теплоэнерго»: "От обычных граждан заключение договоров не требуется. Это будет публичная оферта. Сам факт получения квитанции - это и означает заключение договора. Отдельной строчкой вывоз ТКО оплачивают. Ничего не меняется".

Всю нужную информацию о заключении договора, а также формы для его заполнения можно найти на сайте «тко-пермь.ру» Кроме того, работает и call-центр. На интересующие вопросы специалисты ответят по телефону 236-90-55. Что касается тарифа, его сумма станет известна в конце декабря. Как обещают, он будет одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. С 1 по 8 января на улицах каждого муниципального района будут работать дежурные службы.