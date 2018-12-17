В Перми произошло ДТП с участием бензовоза
Серезное ДТП очевидцы зафиксировали на ул. Промышленная, здесь столкнулись бензовоз и легкий седан. Бензовоз развернуло практически на всю ширину улицы. Движение затруднено, обстоятельства аварии уточняются.
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