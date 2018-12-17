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Движение поездов после схода семи вагонов восстановлено

сход

Движение поездов в Куединском районе восстановлению в обоих направлениях. 15 декабря в 21:30 поступило сообщение о сходе семи вагонов грузового электропоезда. Вагоны перегонялись пустыми. Пострадавших нет.  На месте аварии работали три аварийно-восстановительных поезда, около двухсот сотрудников аварийно-восстановительных бригад. В Приволжской транспортной прокуратуре тем временем возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, установлено, что "сход вагонов произошел из-за падения стрелы гусеничного крана «Hitachi» КН-300-э, использовавшегося при производстве работы по строительству автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через железную дорогу в Куединском районе Пермского края. Кран находился в 18 метрах от железнодорожного пути. Строительные работы производились ЗАО «Уралмостострой» (г.Пермь).

В результате произошедшего движение поездов по указанному участку пути было остановлено в обоих направлениях с 19 часов 07 минут до  07 часов 26 минут, что повлекло задержку, в том числе  9 пассажирских поездов. Общее время задержки составило более 12 часов".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 17.12.2018 в 12:33 в рубрике - Вести Пермь

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