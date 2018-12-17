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Пермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекций

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серьги

Сразу 10 совершенно новых коллекций к новому году изготовили пермские ювелиры. Изделия предназначены как для женщин, так и для мужчин. Для последних есть и совсем экзотика - украшения на основе кости мамонта или когтя медведя.

Символ наступающего года - жизнерадостная свинка. Внутри этой хрюшки крошечный биткойн. Инновационная копилка - может стать отличным магнитом для богатств. А вот в праздничных нарядах стилисты рекомендуют сделать акцент на сочетании ярких цветов.

Обрамленные серебром кости мамонта, когти медведя, иглы морского ежа - это авторские концептуальные НЕ-украшения ручной работы. Коллекцию «Инстинкт» создали специально для мужчин.

Роберт Лунин, ювелир-моделист ювелирной компании «Сереброника»: "Это изделие называется «Огонь небес» - или «Подарок Бога». Когда человек надевает - чувствует в себе сверхсилу. И хочется совершать подвиги. Центральным элементом этого изделия является метеорит".

коллекции

Украшений для женщин также великое множество. Аристократичные комплекты «Виртус Леди Сильвер» с бархатно-черной эмалью. Серьги и подвески «Стар Пати» - сияют как звезды. Прекрасные камни пастельных оттенков в украшениях «Кэнди Скай». Изделия из коллекции «Чудесный мир», словно новогодние шары, в крошечных колбах мерцают фианиты - при малейшем движении они оживают и начинают переливаться.

Отличным подарком на Новый год станут броши. Их можно комбинировать, и здесь точно не ошибешься с размером. А уникальные часы могут быть разными каждый день - достаточно менять шармы. Их прекрасно дополнят бэнгл-браслеты с надписями-настроениями.

К Новому году «Сереброника» смело именует себя  «главным серебряным чудесным Дедом Морозом». Ведь она снова удивляет своих покупателей 10 чудесными новогодними коллекциями.

 

Метки: в Перми, Общество, Реклама

Опубликовано: 17.12.2018 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

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