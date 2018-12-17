В дегустационном вагоне пассажиров угощают пермскими продуктами
В составе электропоезда сообщением «Пермь-Пашия» появился дегустационный вагон. Не ресторан и не буфет, а место, где можно попробовать продукты, предоставленные прикамскими производителями. Это один из способов вдохнуть жизнь в знакомый всем проект «Покупай Пермское».
На входе в вагон пассажиров встречает большой красный Мишка - это главный символ «Покупай Пермское». В самом вагоне тепло, светло и вкусно, впрочем, это сейчас проверим.
«Едем и едим» - это про дегустационный вагон в обычной пермской электричке. Следует она по маршруту «Пермь-2 - Пашия» - время в пути больше двух часов.
Норвежский коричневый, зеленый с плесенью, Песто, Сулугуни - все эти сыры готовит мастерица из Соликамска. Наталья Букина использует самое свежее молоко и бабушкины рецепты. На соседних столах - свежая зелень и редис, имбирные пряники, сироп из сосновых шишек, лимонады, колбасы - все местного производства.
Дегустационные маршруты по железной дороге под слоганом «Покупай Пермское» запустила Торгово-промышленная палата совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. В фокусе, конечно, местные производители.
Ольга Тимофеева, куратор проекта «Покупай Пермское»: "Во-первых, пермское - это вкусно! Во-вторых, пермское - это значит, что мы поддерживаем наших земляков. В-третьих, пермское - это модно, здесь создаются такие продукты, которые востребованы во всем мире".
Количество тех, кто готов выступать под эмблемой «Покупай пермское», приблизилось к 150. А формат таких дегустационных вагонов неплохо себя зарекомендовал.
Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: "Пассажирам это понравилось - попробовать бесплатно продукцию пермских производителей, и главное, что никуда ходить не надо - все в вагоне, который везет тебя домой".
А для предприятий это возможность рассказать о себе, ведь, как выяснилось, не каждый знает, что уникальную продукцию готовят буквально по соседству.
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