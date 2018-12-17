Впервые на пермской сцене - классическая «Баядерка»

В Пермском театре оперы и балета состоялась громкая премьера классической версии постановки знаменитого балета «Баядерка» Мариуса Петипа. Одну из главных ролей сыграла Наталья Осипова, не нуждающаяся в особом представлении.

Вечер пятницы и зал полон, как в далёком 1877-м. Тогда великий балетмейстер Мариус Петипа беспокоился, что на премьере зал не заполнится из-за дорогих билетов. Но его опасения были напрасны, балет собрал аншлаг. Спустя 140 лет история повторяется.

Главный хореограф пермского оперного Алексей Мирошниченко перенёс на пермскую сцену почти слово в слово классическую постановку Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани с отдельными танцами Константина Сергеева и Николая Зубковского.

Благодаря Николаю Зубковскому, например, в 1948-м появилась знаменитая вариация золотого Божка. К нему танцовщик всегда готовится по-особенному.

В этой постановке золотого божка исполняет Артём Мишин, перед тем как выйти на сцену, его полностью закрашивают золотой, косметической краской.

Для того чтобы станцевать премьеру, в Пермь съехались мировые звёзды балета. Мужскую партию Солора танцует Владислав Лантратов - премьер Большого театра. Дочь раджи Гамзати исполнила Народная артистка России Мария Александрова. А главную женскую партию танцовщицу Никию танцует всего один день Наталья Осипова. Она входит в топ-5 ведущих балерин мира.

Наталья Осипова, прима-балерина Пермского театра оперы и балета, прима-балерина Лондонского Королевского балета в Ковент-Гарден: «Баядерку» я танцевала совсем мало. Я станцевала несколько спектаклей в Большом театре, потом в Михайловском, потом в Лондоне. Это один из классических спектаклей, которые я танцевала очень мало".

На пермской сцене зрители увидели все необходимые атрибуты знаменитого балета - это выдающаяся хореография, блеск и роскошь костюмов, бутафорский слон, а ещё в постановке принимают участие настоящие индусы, из медицинского колледжа. Такой аутентичности нет ни в одном театре мира.