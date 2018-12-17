Итог 2018: миллион кв.м. отремонтированных и новых дорог

Итог 2018 года - миллион отремонтированных и абсолютно новых пермских дорог. На уходящей неделе в мэрии подтвердили: цифра правильная. Так уже третий год. Автоинспекторы говорят о снижении количества аварий. Социологи фиксируют: количество людей, которые считают, что пермские дороги улучшаются, впервые превысило число тех, у которых иная точка зрения: дороги разваливаются. Активный сезон - 2018 закрыт. Но это не значит, что все встало до весны. С каких пермских улиц техника не уходит и прочему карта ремонтов и строек смахивает на план военной кампании?

На улице Революции в Перми полным ходом идет подготовка к будущей глобальной реконструкции. На данном этапе обустраивают ливнёвку. К концу 2019 здесь появится четырёхполосное движение, пустят трамваи и автобусы. Укладывают трубы и на Куйбышева. Водители, кажется, уже привыкли к ограничениям, тем более что неудобства временные и необходимые.

В этом сезоне в краевой столице отремонтировали миллион кв. м дорог. Начиная с 2016, уже третий по счету миллион. Всё для комфортной жизни людей. Работа в сфере дорожной сети плановая - одна из основных в деятельности главы города Дмитрия Самойлова. При этом из уложенного асфальта в 2018-м половина обновлено по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Преимущество проекта - помимо замены асфальтобетонного полотна, внимание сфокусировано на наружном освещении, ограждении, бордюрах, разметки.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Перми: "Аварийность в городе Перми связна напрямую с улично-дорожной сетью. Даже если мы посмотрим на ДТП, которые были в 2015, их было 2308, то в 2018 году их уже стало в два раза меньше. У нас обустраиваются новые пешеходные переходы, увеличивается пропускная способность, добавляются светофоры, круговые кольца".

Завершилась масштабная стройка улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Для решения сложнейшей задачи был построен новый путепровод, что позволило не прерывать железнодорожное сообщение и «расшить» узкое место с двух до шести полос.

Илья Лисняк, депутат Пермской городской думы: "1 млн кв. м дорог - число воспринималось из области фантастики, сегодня эта цифра не удивляет никого, каждый год объем дорожного полотна обновляется и действительно ситуация с дорогами в Перми стала намного лучше".

Ещё из знаковых объектов - улица Уральская от Крупской до Розалии Землячки. Ремонт этого участка - продолжение капитальных работ на Северной дамбе. Пока здесь есть что доделывать, доделают будущим летом.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: "В общей сложности около 30 дорожных объектов, где мы привели в нормативное состояние дороги и освещение, светофоры и тротуары, ограждения, очень комплексно, быстро. В этом году город получил много нового в этой части".

Глобальное обновление основных и вспомогательных артерий города Перми - это в том числе подготовка к 300-летию. Весомый повод привести всё в порядок. Будет расширена улица Революции, реконструирована улица Карпинского, благоустроен Компрос. Итог преображений станет подарком для всех жителей и гостей столицы Прикамья.